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Написавшую на лбу ученика «дурак» учительницу оштрафовали на 1 тыс. руб.
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Написавшую на лбу ученика «дурак» учительницу оштрафовали на 1 тыс. руб.
Общество, 22:24
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Написавшую на лбу ученика «дурак» учительницу оштрафовали на 1 тыс. руб.

Мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал бывшую учительницу школы №684, которая написала на лбу второклассника слово «дурак», на 1 тыс. руб., сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По информации издания, суд признал ее виновной в оскорблении и назначил ей минимальный штраф, предусмотренный ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). В пресс-службе пояснили, что на решение суда повлияли характеристика женщины и несовершеннолетний ребенок на ее попечении.

В сентября учительница Ольга Алферова рассказала, что ученики на перемене разрисовывали себе фломастерами руки, писала «Фонтанка». После этого она предупредила детей, что тому, кто еще раз нарисует «татуировку», она на лбу напишет слово «дурак».

После этого мать одного из учеников рассказала о случившемся Наталье — матери мальчика, на лбу которого учительница написала «дурак». Сам ребенок своим родителям ничего не рассказал. Наталья после инцидента рассказала изданию, что директор школы собирается уволить учительницу. Эту информацию также подтвердили в школе. Позже учительница подала заявление об увольнении.

Теги: Санкт-Петербург , штраф , школьник , учительница
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