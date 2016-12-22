Цена нефти Brent поднялась выше $61 впервые с июля 2015 года

Нефть марки Brent с поставками на декабрь превысила отметку $61 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Последний раз нефть этой марки торговалась выше этой отметки 4 июля 2015 года.

По данным на 21:20 мск за баррель нефти Brent давали $61,13, что на 0,89% выше уровня открытия торгов.

Цены на нефть продолжают расти уже вторую неделю. На прошлой неделе цена марки Brent впервые с 3 июля 2015 года превысила отметку в $60 за баррель.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, связывали рост цен на нефть​ с оптимистическими ожиданиями того, что ОПЕК продлит свое соглашение о сокращении поставок нефти, а также на фоне «хрупкой ситуации» между Ираком и Иракским Курдистаном.

