Суд признал экс-главу «Нафтогаза» банкротом из-за долгов на 1,6 млрд руб.

Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего руководителя компании «Нафтогаз Украины» Игоря Бакая. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Совокупная сумма претензий к Бакаю от нескольких кредиторов составляла по меньшей мере 1,6 млрд руб. При этом объем требований от одного из кредиторов, RCB Bank Ltd, составляла 627,8 млн руб. Это примерно соответствует сумме ущерба по уголовному делу о мошенничестве, в котором обвиняется Бакай — 630 млн руб.

Решение о личном банкротстве Бакая судья Елена Моисеева приняла 27 сентября по искам нескольких кредиторов, соединенным в одно производство. Среди кредиторов были банк RCB, зарегистрированный на Кипре, банки «Приморье» и Связь-банк, автоломбард «Национальный кредит», офшорные компании «Родкрофт лимитед» и «Мартуна холдингз лимитед». В частности, «Родкрофт лимитед» требовал у Бакая 851,7 млн руб., а «Мартуна холдингз» — $2,4 млн и 120 тыс. руб.

Процедура банкротства в отношении Бакая была начата еще в феврале, ему был назначен финансовый управляющий — Дмитрий Винокуров. Однако после начала процедуры Бакай даже не предоставил кредиторам план реструктуризации долгов, следует из решения. Суд постановил начать реализацию имущества Бакая, которая должна завершиться в марте следующего года.

Ранее во вторник, 31 октября, стало известно об аресте в Москве бывшего главы компании «Нафтогаз Украины» Игоря Бакая. Таганский суд столицы 27 октября заключил его под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь инстанции Юлия Сухинина.

Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. «Установлено, что учредитель коммерческой организации заключил от ее имени договор займа с горно-металлургическим холдингом на сумму свыше 630 млн руб., в соответствии с которым на счет заемщика были переведены денежные средства. Однако обязательства по погашению займа выполнены не были, а денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению», — сообщила официальный представитель МВД.