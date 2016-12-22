Пригожин опроверг планы по покупке «Фонтанки» и «Делового Петербурга»

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что не собирается покупать издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург». Об этом он сообщил «РИА Новости».
«Таких планов у меня нет», — сказал он.
Ранее 31 октября «Новая газета в Петербурге» сообщила, что Пригожин намерен приобрести «Фонтанку» и «Деловой Петербург». С предложением о продаже изданий неназванные «чиновники администрации» президента обратились к людям, «документально» не имеющим к «Фонтанке» отношения, но «весомым» в принятии «решений по ее судьбе» — совладельцам инвесткомпании Fort Group Максиму Левченко и Борису Пайкину.
Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков опроверг РБК подготовку издания к продаже. «К нам никто с никакими предложениями не обращался, и мы не рассматривали возможность продажи «Фонтанки», тем более такому человеку», — сказал он.
Совладелец, гендиректор и главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков также заявил, что не знает о планах Пригожина купить издание.
Позднее стало известно, что Васюков на редакционном собрании заявил, что получил предложение от «федерального игрока» продать издание. Имени потенциального покупателя он не назвал. «До закрытия сделки, если она состоится, еще далеко», — отметил Васюков. Он добавил, что в случае продажи редакционная политика издания останется прежней.
Пригожин возглавляет «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» — управляющую компанию ресторанного холдинга «Конкорд». Компании принадлежат несколько ресторанов, а также бутики «Музей шоколада».