Пригожин опроверг планы по покупке «Фонтанки» и «Делового Петербурга»

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что не собирается покупать издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург». Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Таких планов у меня нет», — сказал он.

Ранее 31 октября «Новая газета в Петербурге» сообщила, что Пригожин намерен приобрести «Фонтанку» и «Деловой Петербург». С предложением о продаже изданий неназванные «чиновники администрации» президента обратились к людям, «документально» не имеющим к «Фонтанке» отношения, но «весомым» в принятии «решений по ее судьбе» — совладельцам инвесткомпании Fort Group Максиму Левченко и Борису Пайкину.

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков опроверг РБК подготовку издания к продаже. «К нам никто с никакими предложениями не обращался, и мы не рассматривали возможность продажи «Фонтанки», тем более такому человеку», — сказал он.

​Совладелец, гендиректор и главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков также заявил, что не знает о планах Пригожина купить издание.

Позднее стало известно, что Васюков на редакционном собрании заявил, что ​получил предложение от «федерального игрока» продать издание. Имени потенциального покупателя он не назвал. «До закрытия сделки, если она состоится, еще далеко», — отметил Васюков. Он добавил, что в случае продажи редакционная политика издания останется прежней.

​Пригожин возглавляет «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» — управляющую компанию ресторанного холдинга «Конкорд». Компании принадлежат несколько ресторанов, а также бутики «Музей шоколада».