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Сайты властей Каталонии перестали работать
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Сайты властей Каталонии перестали работать
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Сайты властей Каталонии перестали работать

Несколько правительственных сайтов Каталонии оказались недоступны с утра 31 октября. На это обратило внимание местное интернет-издание El Confidencial.

При попытке перейти на веб-страницу каталонского правительства — женералитата (Govern.cat), его главы Карлеса Пучдемона (President.cat) и вице-президента Ориола Джункераса (vicepresident.cat) браузер выдает ошибку. Кроме того, не работает англоязычная версия веб-сайта каталонского правительства catalangovernment.eu. «Неизвестно, является ли это компьютерной атакой или технической проблемой», — отмечает издание.

El Confidencial подчеркивает, что деактивация этих страниц произошла после применения правительством Испании 155-й статьи Конституции, вводящей в автономии прямое управление.

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Парламент Каталонии проголосовал за провозглашение независимости региона от Испании 27 октября. Сразу после этого сенат Испании проголосовал за перевод региона под прямое управление в рамках 155-й статьи Конституции. В этот же день премьер страны Мариано Рахой объявил о решении распустить каталонский парламент, уволить президента Каталонии Карлеса Пучдемона, а также все региональное правительство.

Отправленный в отставку лидер Каталонии 31 октября уехал в Брюссель, но подчеркнул, что просить политическое убежище не намерен. Пучдемон заявил, что приехал в столицу Европы, чтобы продолжать свою деятельность в «свободе и безопасности».

Теги: Испания , власти Каталонии , сайты властей Каталонии
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