Осмаев рассказал об обстоятельствах покушения под Киевом

Уроженец Чечни Адам Осмаев рассказал об обстоятельствах нападения на свой автомобиль, при котором погибла его жена. В покушении он увидел «российский след», рассказал он порталу LB.ua.

По его словам, нападавшие начали обстрел машины сразу после железнодорожного переезда. В этом момент он находился за рулем При этом одна из пуль попала в голову его жене Амине. «Я сколько мог проехал, потому что [нападавшие] попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь [Амине], но ей в голову попали», — рассказал он.

Осмаев подчеркнул, что целью нападавших был как он сам, так и его жена. По мнению Осмаева, к покушению может быть причастна Россия. Он связал нападение с произошедшей ранее попыткой покушения на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука. «Это то же самое, это звенья одной цепи, что и [покушение] на Мосийчука. Здесь действует террористическая группировка», — заявил Осмаев.

Покушение на Мосийчука произошло 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве, у офиса телеканала «Эспрессо». Неизвестные взорвали бомбу в тот момент, когда депутат выходил из здания вместе с охраной. В результате два человека погибли, еще три человека, включая самого Мосийчука, были ранены. МВД Украины признало произошедшее терактом.

Комментарий журналистам Осмаев дал в больнице, куда он попал после покушения. Во время нападения он был легко ранен. После атаки на автомобиль Осмаева полиция Украины объявила план-перехват на территории Киевской области и нескольких соседних регионов, однако поймать преступников пока не удалось.

В 2012 году уроженец Чечни Осмаев обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина во время его визита на Украину. Украина планировала выдать его России, однако отказалась от этого после рекомендации ЕСПЧ. Осмаев почти три года провел в заключении, однако был освобожден после смены власти на Украине.