АСВ подало иски о банкротстве пяти НПФ из группы Мотылева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иски о банкротстве пяти негосударственных пенсионных фондов (НПФ), входивших в группу банкира Анатолия Мотылева. Об этом сообщается на сайте агентства.

Иски были поданы против НПФ «Сберфонд Солнечный берег», «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберегательный», «Уралвагонзаводский» и «Адекта-Пенсия». Четыре иска были направлены в Арбитражный суд Москвы, а делом НПФ «Уралвагонзаводский» займется Арбитражный суд Свердловской области.

«В процессе принудительной ликвидации фонда установлена недостаточность стоимости его имущества для удовлетворения требований кредиторов», — указывается во всех исках.

В группу Мотылева также входили еще два фонда — «Солнечное время» и «Защита будущего», они также лишены лицензий. Иск о банкротстве «Солнечного времени» АСВ подало еще в начале октября, а НПФ «Защита будущего» находится в процессе ликвидации.

Общий объем пенсионных накоплений в НПФ Мотылева на июль 2015 года составлял 50,6 млрд руб., из них неликвидными активами, по данным Центробанка, были 35,6 млрд руб. В начале августа 2015 года Банк России аннулировал лицензии у семи НПФ.

Также в июле 2015 года ЦБ отозвал лицензии у банков группы Мотылева — «Российского кредита», М Банка, АМБ Банка и «Тульского промышленника». По данным источника РБК, близкого к пенсионным фондам, после этого Мотылев уехал за границу.