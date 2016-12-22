Из дома менеджера компании «Арена-2018» похитили ценности на 1,3 млн руб.

Из загородного дома менеджера компании «Арена-2018», занимающейся строительным контролем объектов чемпионата мира по футболу 2018 года, похитили деньги и ценности на 1,3 млн руб. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Московской области, а также подтвердил другой источник в центральном аппарате МВД.

Во вторник, 24 октября, в 21:00 мск в дежурную часть обратилась 65-летняя женщина, которая рассказала, что в ее дом в поселке Малаховка проникли четверо неизвестных в масках.

«Неизвестные убили во дворе дома собаку, проникли внутрь, связали женщину и похитили 8 золотых часов, ювелирные изделия, травматическое оружие, а также 300 тыс. руб.», — рассказал собеседник.

Обратившаяся в полицию женщина — жена начальника управления компании «Арена-2018» Юрия Слесаренко. Фирма занимается проектированием и контролем строительства объектов чемпионата мира по футболу, отметил он.