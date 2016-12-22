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Минобороны заявило о сопровождении Ту-95 истребителями США и Японии
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Минобороны заявило о сопровождении Ту-95 истребителями США и Японии
Политика, 18:18
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Минобороны заявило о сопровождении Ту-95 истребителями США и Японии

Истребители военно-воздушных сил США и Японии сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС во время плановых полетов над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана. Об этом журналистам сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-18 (ВВС США), пара истребителей F-15, F-4, F-2A (ВВС Японии)», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.

В ведомстве подчеркнули, что полеты самолетов проходят в «строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».

Ранее, 24 октября, Минобороны заявило о сопровождении российских Ту-95МС истребителями японских и южнокорейских ВВС во время плановых полетов над Тихим океаном. Российские самолеты также пролетели над Японским, Желтым и Восточно-Китайским морями, а их прикрытие обеспечивали истребители Су-35С и самолеты радиолокационного дозора​ А-50.

Теги: Япония , США , Ту-95МС , ВКС
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