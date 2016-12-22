Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске к Русфонду

Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать иск родителей певицы Жанны Фриске к Русфонду, сообщила РБК пресс-секретарь суда Елена Фортунатова.

«Отказано в принятии искового заявления Фриске Владимиру Борисовичу, Фриске Ольге Владимировне к благотворительному фонду помощи тяжелобольным детям-сиротам и инвалидам Русфонд, — сказала она.

На вопрос РБК о причине отказа в регистрации иска она ответила, что «спор не подведомственен Арбитражному суду». «Судом установлено, что экономический характер спора из настоящего искового заявления не усматривается», — отметила Фортунатова.

Родители Жанны Фриске обратились с иском к Русфонду в Арбитражный суд Москвы 23 октября. Обе стороны тогда не комментировали содержание иска.

В начале 2016 года Русфонд заявил о пропаже почти 22 млн руб. с благотворительного счета, открытого для сбора денег на лечение Жанны Фриске. Ее близкие отказались предоставлять документы о расходовании средств. После этого Русфонд подал в суд на родных певицы.

В мае 2017 года Перовский суд Москвы удовлетворил иск фонда и обязал родителей и мужа Фриске, телеведущего Дмитрия Шепелева, вернуть 21,6 млн руб. Родители певицы в июне это решение суда обжаловали. В августе Мосгорсуд постановил взыскать с родителей певицы в пользу фонда 21,6 млн руб., которые были собраны на лечение Фриске.

Жанна Фриске умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет. За полтора года до этого у нее обнаружили опухоль головного мозга.

Русфонд (Российский фонд помощи) является одним из крупнейших благотворительных фондов в России. Он собирал деньги на лечение Фриске, сумма собранных средств в итоге составила около 25 млн руб.