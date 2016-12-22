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Кремль прокомментировал планы Гордон баллотироваться в президенты
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Кремль прокомментировал планы Гордон баллотироваться в президенты
Выборы президента России, 12:54
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Кремль прокомментировал планы Гордон баллотироваться в президенты

В Конституции России нет положения о причастности или непричастности кандидатов на выборах к политике. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы российской радио- и телеведущей Екатерины Городон участвовать в президентских в выборах, передает корреспондент РБК.

«В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике», — сказал он. «По-прежнему читаем конституцию — определяем соответствие», — добавил Песков.

О своих планах принять участие в выборах президента в марте 2018 года Екатерина Гордон заявила ранее 30 октября. Она отмечала, что, вероятно, будет «единственным кандидатом, не согласованным с администрацией» президента.

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Гордон рассказала, что основой ее программы станет защита прав женщин и детей. «Я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране, — сказала она. Журналистка подчеркнула, что знает «на практике, как работает судебная система», и «как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности».

По ее мнению, Россия является «страной матерей-одиночек, на которых всем плевать». ​Гордон рассказала, что ранее принимала участие в оппозиционных акциях и пыталась найти общий язык с прокремлевскими представителями, однако поняла, что «все кормятся у одной лоханки и по факту либо удовлетворяют свои амбиции, либо пытаются заработать на нас деньги».

Теги: выборы президента , Дмитрий Песков , Екатерина Гордон
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