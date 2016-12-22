Самолет Jet Airways совершил экстренную посадку из-за записки в туалете

Самолет индийской авиакомпании Jet Airways Boeing 737-900, летевший из Мумбаи в Нью-Дели, с 115 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку из-за найденной в туалете записки об угоне. Об этом сообщает агентство ANI.

Как отмечается в сообщении, командиру экипажа сообщили о записке, в которой говорилось, что на борту находятся угонщики, и самолет не должен идти на посадку, а следовать в Кашмир. В сообщении было указано, что в самолете якобы находятся 12 угонщиков. «Если вы пойдете на посадку, вы услышите, как люди умирают. Это не шутка. В грузовом отсеке находятся взрывные устройства, и они взорвутся, если вы приземлитесь в Дели», — написано в записке.

Экипаж принял решение совершить посадку из-за угрозы безопасности борта. Самолет благополучно сел в городе Ахмадабаде штата Гуджарат на западе страны. Сотрудники правоохранительных органов Индии начали расследование произошедшего.