Опубликовано фото обломков российского Ми-8 на дне Гренландского моря

Скандинавское фотоагентство NTB scanpix опубликовало фотографию российского вертолета МИ-8, который упал в Гренландское море недалеко от Шпицбергена.
Норвежские спасатели обнаружили обломки вертолета накануне, 29 октября, с помощью глубоководного аппарата «Фалькон». Обломки были найдены в 2,2 км к востоку от мыса Хеер на глубине 209 м.
Российский вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал около 15:35 по местному времени (16:35 мск) 26 октября.
Авиакомпания были восемь человек — пять членов экипажа и три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики. Их тела до сих пор не были обнаружены спасательными службами.
Согласно данным авиакомпании, вертолет был исправен и регулярно проходил технические осмотры. По словам представителя президента России в Северо-Западном округе Николая Цуканова, причиной крушения могли стать погодные условия.
Для расследования причин крушения российского вертолета Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал специальную комиссию.