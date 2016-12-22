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Опубликовано фото обломков российского Ми-8 на дне Гренландского моря
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Опубликовано фото обломков российского Ми-8 на дне Гренландского моря
Общество, 08:51
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Опубликовано фото обломков российского Ми-8 на дне Гренландского моря

Скандинавское фотоагентство NTB scanpix опубликовало фотографию российского вертолета МИ-8, который упал в Гренландское море недалеко от Шпицбергена.

Фото: G.O. Sars / NTB scanpix / via REUTERS

Норвежские спасатели обнаружили обломки вертолета накануне, 29 октября, с помощью ​глубоководного аппарата «Фалькон». Обломки были найдены в 2,2 км к востоку от мыса Хеер на глубине 209 м.

Российский вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал около 15:35 по местному времени (16:35 мск) 26 октября.

Авиакомпания были восемь человек — пять членов экипажа и три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики. Их тела до сих пор не были обнаружены спасательными службами.

Фото: Наталья Дмитрак / ТАСС

Согласно данным авиакомпании, вертолет был исправен и регулярно проходил технические осмотры. По словам представителя президента России в Северо-Западном округе Николая Цуканова, причиной крушения могли стать погодные условия.

Для расследования причин крушения российского вертолета Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал специальную комиссию.

Теги: авиакрушение , Норвегия , Шпицберген , Вертолет Ми-8
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