На Мальте прошла демонстрация в память убитой журналистки

На Мальте несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в память убитой журналистки Дафни Каруаны Галиции, которая руководила расследованием коррупции. Об этом сообщает издание Times Of Malta.
Фотографию с шествия опубликовал участник акции.
Как сообщает издание, участники демонстрации потребовали проведения тщательного расследования обстоятельств убийства журналиста; некоторые из протестующих потребовали отставки генпрокурора.
На многих плакатах была надпись: «Мы не будем молчать». Некоторые протестующие заклеили свои рты лентой, изображая «попытки государства избавиться от свободы слова». Часть участников шествия прикрепили к одежде лавровые листья как «символ мужества и решительности», а также принесли с собой национальные флаги.
Журналистка погибла 16 октября при взрыве машины. По версии следствия, неизвестные установили взрывное устройство в автомобиль Галиции и привели его в действие дистанционно. По данным Times of Malta, девушка незадолго до трагедии стала получать сообщения об угрозах.
Как сообщает The Guardian, журналистка руководила расследованием о коррупции на Мальте, итогом которого стала публикация в «панамских документах». Часть материалов журналистки была использована и в обвинении против премьер-министра Мальты Джозефа Муската: согласно расследованию, помощники Муската переводили деньги от семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева через офшоры.