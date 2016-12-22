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Глава МИД Бахрейна предложил заморозить членство Катара в ССАГПЗ
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Глава МИД Бахрейна предложил заморозить членство Катара в ССАГПЗ
Политика, 02:16
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Глава МИД Бахрейна предложил заморозить членство Катара в ССАГПЗ

Глава МИД Бахрейна шейх Халед бен Ахмед Аль Халифа предложил приостановить членство Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом дипломат сообщил в своем Twitter.

«Правильный шаг для поддержания сотрудничества [внутри ССАГПЗ] заключается в том, чтобы заморозить членство Катара в Совете, пока он не контролирует свой ум и не отвечает требованиям наших стран», — написал глава бахрейнского МИД. Аль Халифа добавил, что если «ситуация не изменится», то Манама не примет участия в следующем саммите Совета.

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Политика

Глава МИД Бахрейна обвинил Доху в сотрудничестве с Ираном и наращивании «иностранных сил», которые могут стать угрозой для стран-членов ССАГПЗ.

«Учитывая политику изгоя-Катара и повсеместное зло, которое угрожает нашей национальной безопасности, наши страны сделали важный шаг в бойкоте Катара и наложении на него блокады», — добавил дипломат.​

Ранее глава МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в попытке свергнуть режим в стране. Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также заявил, что намерение альянса арабских стран, устроивших Дохе блокаду, было не в борьбе с терроризмом, а в «неуважении и хулиганстве», что лишь усложнило для региона условия в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка).

В июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с Дохой дипломатические отношения, обвинив Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Через некоторое время к ним присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов. Катар все обвинения отрицает, неоднократно отмечая свою готовность к урегулированию конфликта путем переговоров.

Теги: Катар , Бахрейн , ССАГПЗ
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