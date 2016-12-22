Зять Трампа отправился с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию

Зять президента США Дональда Трампа и старший советник американского лидера Джаред Кушнер вернулся в субботу, 28 октября, в Соединенные Штаты после необъявленного визита в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Это третий визит Кушнера в Саудовскую Аравию за год. Как сообщают собеседники издания, старший советник Трампа покинул Вашингтон через коммерческую авиакомпанию 25 октября. Он путешествовал отдельно от министра финансов Стивена Мнучина, который на прошлой неделе направился в Эр-рияд решать вопросы в области финансирования терроризма, возглавив американскую делегацию.

Собеседник в администрации Трампа рассказал, что стратегия Вашингтона заключается в том, чтобы привлечь арабских лидеров в переговоры по израильско-палестинскому спору. «Джаред всегда был нацелен на то, чтобы попытаться разрешить этот конфликт. Ключом к решению спора является Египет. А ключом к Египту являются Абу-Даби и Саудовская Аравия», — пояснил Politico миллиардер и ближний друг Дональда Трампа Том Баррак.

Официальный представитель Белого дома не уточнил, с кем встречался Кушнер во время своего визита в Эр-Рияд. Но, как отмечает издание, старший советник американского лидера развивал отношения с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. «Старший советник поддерживал и частые контакты с должностными лицами Израиля, Палестинской администрации, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Саудовской Аравии», — рассказал источник из администрации президента.

В начале августа Reuters со ссылкой на представителя Белого дома уже анонсировал поездку Кушнера в Эр-Рияд. Тогда источник сообщил то же самое, что и собеседник Politico на этой неделе: Соединенные Штаты намерены «тесно сотрудничать» с Израилем и Палестиной, чтобы прийти к деэскалации конфликта в регионе. Вашингтон полагает в данной ситуации занимать позицию «медиатора» и «арбитра».