СМИ опубликовали видео «захвата» воинской части в Одессе

Украинское издание InfoResist опубликовало видео попытки рейдерского захвата воинской части в Одессе неизвестными людьми в балаклавах.

На кадрах видно, как возле военного объекта собралась группа людей в масках, также видно, как экскаватор сносит забор воинской части. На видео также запечатлены сотрудники полиции, которые следят за действиями собравшихся людей.

Начальник пресс-центра командования Военно-воздушных сил Украины Роман Юрчило сообщил, что около 40 человек в масках 29 октября попытались провести рейдерский захват воинской части А3571. На территории части находится аэропорт Школьный. По его словам, нападавшие «позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center». Юрчило сослался на военного юриста, который сказал, что у ТРЦ «нет никаких документов на какие-либо действия на территории объекта».

Видео: InfoResist

После демонтажа забора люди в масках вывезли военное имущество в неизвестном направлении. На место происшествия прибыли сотрудники военной прокуратуры, военной службы правопорядка и воздушного командования «Юг» ВВС Украины. Им удалось остановить захват объекта.