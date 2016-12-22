Водитель попытался въехать в толпу демонстрантов в Калифорнии

В Калифорнии автомобиль во время акции протеста попытался въехать в толпу демонстрантов, сообщает ABC News. Полиция задержала водителя.

Акция, на которой произошел инцидент, была посвящена проблеме иммигрантов в США. Группа протестующих собралась на улице в городе Брея. Автомобиль въехал прямо в толпу, после чего водитель на невысокой скорости попытался проехать сквозь группу людей. Протестующие попытались самостоятельно остановить машину, один из людей взобрался на капот автомобиля. После этого полицейские окружили машину, не допуская к ней протестующих.

Водитель, 56-летний Дэниэл Вензек, был задержан по обвинению в нападении. Никто из участников акции не получил серьезных ранений, однако шесть человек обратились к врачам, чтобы зафиксировать полученные травмы. Вензек был отпущен из полиции, однако расследование в его отношении продолжается.

В августе в городе Шарлоттсвилл во время акции протеста против ультраправых активистов автомобиль на высокой скорости врезался в толпу демонстрантов. В результате один человек погиб, более 20 человек были госпитализированы. Водитель, 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший, был арестован. Как стало известно позднее, Филдс являлся сторонником идей неонацизма.