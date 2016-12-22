В Канаде после стрельбы в госпитале погибли двое пожилых людей

В канадском штате Онтарио после стрельбы в госпитале погибли двое пожилых людей. Об этом сообщили в полиции, передает СBC.



Как сообщили в полиции, инцидент произошел в госпитале Northumberland Hills в Коборге, в 115 км от Торонто. В полицию поступило сообщение о стрельбе в одной из палат больницы. Когда полицейские прибыли на место, они увидели 70-летнего мужчину и открыли огонь. Он скончался на месте. В палате полицейские обнаружили тело 76-летней женщины. Следователи проводят расследование обстоятельств ее смерти.



В полиции рассказали, что сотрудникам госпиталя и их пациентам ничто не уряжает. На данный момент медицинское учреждение работает в штатном режиме.

Как отмечает Toronto Star, погибшими были пожилые супруги. По словам следователя, оба они поступили в палату скорой помощи по пока невыясненным причинам. Как рассказал следователь, они лежали рядом на каталках. Затем раздался выстрел. Медсестры вошли в комнату и увидели, что 76-летняя женщина пытается зажать рану на голове. Женщина умерла, несмотря на усилия врачей. По словам следователя, выстрелы мог произвести супруг погибшей.