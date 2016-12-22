Польша заявила о желании вывезти из Франции памятник папе Иоанну Павлу II

Статуя Иоанна Павла II (Фото: Серги Шагулашвили / ТАСС)

Польское правительство заявило о желании перевезти статую папы римского Иоанна Павла II работы скульптура Зураба Церетели из Франции в Польшу. Об этом заявила польский премьер-министр Беата Шидло, передает Польское агентство печати​.



По ее словам, это нужно сделать, чтобы «спасти» монумент «от цензуры». Памятник Иоанну Павлу II установлен на площади городка Плоэрмель региона Бретань. По решению французских властей, крест со скульптуры должен быть убран по закону 1905 года, который отделяет церковь от государства. Это решение было окончательным и не подлежит обжалованию. У властей Плоэрмеля есть шесть месяцев, чтобы убрать крест. В случае если они не сделают этого, памятник будет демонтирован.

Как заявила премьер-министр Польши Шидло, Иоанн Павел II был «великим» польским папой и «великим европейцем» и стал «символом христианина и объединенной Европы». «Иоанн Павел II учил, что демократия без ценности превращается в открытый или замаскированный тоталитаризм», — сказала глава кабинета министров Польши.

Шидло подчеркнула, что польское правительство приложит «все усилия», чтобы памятник был перевезен в Польшу. Она отметила, что это произойдет только в случае согласия французских властей и городского сообщества Плоэрмеля, где стоит монумент.

Памятник Иоанну Павлу II скульптора Зураба Церетелли был открыт в Плоэрмеле в 2006 год.



Иоанн Павел II стал первым папой римским не итальянского происхождения, избранным за последние 455 лет. Он был предстоятелем католической церкви с 16 октября 1978 до своей смерти 2 апреля 2005 года. Кроме того, он стал самым молодым папой римским в истории. Когда он взошел на святой престол, ему было 58 лет. Иоанн Павел II был канонизирован 27 апреля 2014 года папой римским Франциском.