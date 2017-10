The Washington Free Beacon опровергло свою связь с досье на Трампа

Американское консервативное издание The Washington Free Beacon опровергло сообщения о том, что именно оно являлось первым заказчиком досье на Дональда Трампа, говорящего о его связях с Россией. Заявление издания было опубликовано в ответ на материал The New York Times, говорящий об обратном.

В The Washington Free Beacon подтвердили, что издание действительно нанимало исследовательскую компанию Fusion GPS во время предвыборной гонки для сбора компромата на кандидатов. Издание подчеркивает, что не было осведомлено о каких-либо связях исследовательской группы с демократами или автором досье на Трампа Кристофером Стилом.

«Вся работа, которую Fusion GPS провела для Free Beacon, основывалась на открытых источниках, и никакие рабочие материалы, которые получил Free Beacon, не появились в досье Стила. Free Beacon не был осведомлен о досье Стила, не имеет с ним никакой связи, не платил за его создание и, в целом, никогда не платил Стилу за какую-либо работу», — подчеркивается в заявлении.

Накануне газета The New York Times сообщила, что первым заказчиком досье о связях действующего президента США Дональда Трампа с Россией было именно издание The Washington Free Beacon. Однако редакторы попросили исполнителя, компанию Fusion GPS, прекратить работу, когда Трамп стал лидирующим кандидатом от Республиканской партии, интересы которой освещаются в издании. Позднее Fusion GPS начала работать на штаб кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и именно Национальный комитет Демократической партии профинансировал расследование против Трампа.

Досье на Дональда Трампа было опубликовано вскоре после его избрания, в январе 2017 года, в издании BuzzFeed. В досье утверждалось, что Кремль имеет компромат на Трампа и может использовать его для давления на нового президента США. Автором этих материалов, согласно различным источникам, был назван экс-сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил.