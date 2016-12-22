При пожаре на юге Москвы погибли три человека
Общество, 10:02
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При пожаре на юге Москвы погибли три человека
На юге Москвы в районе Нагатинской набережной в результате пожара погибли три человека. СКР проводит доследственную проверку случившегося, говорится в сообщении столичного управления ведомства.
Пожар произошел в заброшенной строительной бытовке, на закрытой строит. Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС, предположительно, погибшие — бомжи. Площадь пожара в МЧС оценили в 5 кв.м. Сама бытовка была металлической.
Следователи проводят экспертизы для того, что бы установить причину пожара и точные причины мерти погибших.Была начата доследственная проверка.
В Свердловской области 25 октября при пожаре в жилом доме погибли пять человек. Среди них было двое детей.