Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Волкером

Президент Петр Порошенко провел накануне встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Встреча была посвящена вопросам урегулирования конфликта в Донбассе и выполнения Минских соглашений. Еще одной темой стало освобождение содержащихся в заключении в России и непризнанных республиках Донбасса украинских граждан. «Стороны уделили значительное внимание вопросу освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах. Специальному посланнику Президента США было передано соответствующее обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку, прежде всего в контактах с российской стороной с целью их скорейшего освобождения и возвращения домой», — говорится в сообщении.

На встрече американский дипломат также прокомментировал принятие на Украине закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который продлевает особый статус неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей Украины. «Было отмечено, что это решение является четким сигналом в подтверждение настоящей преданности украинской стороны мирному урегулированию», — сообщили в пресс-службе Порошенко.

Закон о статусе Донбасса был подписан украинским президентом в начале октября. Вместе с ним Порошенко издал указ о разработке новой концепции контрразведывательного режима на Украине.