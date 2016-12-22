СМИ узнали об опровержении «срыва» созыва саммита НАТО — Украина

В Североатлантическом альянсе заявили, что не планировали проведения саммита НАТО — Украина в декабре 2017 года. Об этом агентству УНИАН сообщил официальный представитель НАТО.

«Планов проводить в декабре заседание Комиссии Украина-НАТО не было», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что в НАТО «преданы прочным партнерским связям с Украиной». Представитель НАТО добавил, что заседание Комиссии проходит регулярно на разных уровнях.

Венгрия 27 октября наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина, запланированный на декабрь 2017 года. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это решение нельзя будет обойти, поскольку для созыва комитета по саммиту необходимо единогласное решение. Причиной таких действий стало одобрение Верховной радой Украины законопроекта об обязательном образовании на украинском языке.

Сийярто отметил, что Будапешт считает действия украинских властей «ударом в спину». Он подчеркнул, что Венгрия применит все дипломатические инструменты для отмены нового закона об образовании. По мнению Сийярто, закон «жестоко калечит» права нацменьшинств на Украине.

Верховная рада одобрила закон «Об образовании» 5 сентября. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 24 сентября. Согласно новому закону, нацменьшинства смогут получать образование в школах на родном языке только до пятого класса, дальнейшее обучение будет вестись на украинском языке. В число нацменьшинств не вошли «коренные народы», в частности лемки, бойки, галичане, подоляне и крымские татары.