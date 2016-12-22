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В США гражданин Узбекистана получил 15 лет тюрьмы за поддержку ИГ
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В США гражданин Узбекистана получил 15 лет тюрьмы за поддержку ИГ
Общество, 01:57
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В США гражданин Узбекистана получил 15 лет тюрьмы за поддержку ИГ

Суд в Нью-Йорке приговорил гражданина Узбекистана Абдрасула Джурабоева к 15 годам лишения свободы за поддержку запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

По словам помощника генпрокурора Уильяма Суини-младшего, Джурабоев проживал в Бруклине (Нью-Йорк). В августе 2014 года он опубликовал в интернете сообщение, в котором рассказал о своем желании убить экс-президента США Барака Обаму. Вместе со своими сторонниками Джурабоев планировал поехать в Сирию, примкнуть к боевикам ИГ и затем устроить теракты в США.

В частности, помимо убийства американского президента, он намеревался подорвать взрывное устройство на Кони-Айленд. В конечном счете, Джурабоев в декабре 2014 года купил билет на самолет в Стамбул, откуда он намеревался вылететь в Сирию. Однако он был задержан в международном аэропорту Джона Кеннеди сотрудниками правоохранительных органов. После отбывания наказания власти США экстрадируют Джурабоева в Узбекистан.

Теги: Узбекистан , США , «Исламское государство» , Терроризм
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