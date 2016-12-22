Из Каталонии свои головные офисы перенесли 1,6 тыс. компаний

Свои головные офисы из Каталонии в другие регионы Испании в октябре перенесла 1681 компания. Об этом свидетельствуют данные регистрационной палаты Испании, сообщает La Vanguardia.



Как отмечается в сообщении, с понедельника, 23 октября, по четверг, 26 октября, из Каталонии перерегистрировались 379 компаний. Накануне из региона выехали 78 компаний.

Большинство компаний, а именно 1,5 тыс., покинули Барселону, 35 — перенесли свой бизнес из города Жирона, 67 — из Льеды и 71 — из Таррагоны. Самое большое число юридических лиц, а именно 268, покинули Каталонию 19 октября.



По подсчетам La Vanguardia, из Каталонии каждые 15 минут уходит по одной компании. С другой стороны, 71 компания, наоборот, перенесла свои штаб-квартиры в Каталонию после референдума 2 октября. Из них 59 юридических лиц зарегистрировались в Барселоне.

По итогам референдума о независимости Каталонии, который был проведен без согласования с официальными властями, 90% проголосовавших выступили за отделение от Испании. В пятницу, 26 октября, каталонский парламент проголосовал за выход Каталонии из состава Испании. В резолюции сказано, что основана Каталонская Республика, которая является «независимой и суверенной страной».

В ответ на это испанский сенат одобрил запрос правительства на приостановку действия статуса автономии для региона. Он будет переведен под прямое управление Мадрида.