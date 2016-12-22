ФАС одобрила покупку «Транснефтью» пакета акций порта Усть-Луга

Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку структурой «Транснефти» — ООО​ «Транснефть-Балтика»​ 25% + 1 голосующей акции АО «Усть-Луга Ойл» (морской торговый порт). Об этом говорится в решении службы на ее официальном сайте.

«Мы только в начале сделки», — пояснил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. Он рассказал агентству, что у монополии есть доля в «Невской трубопроводной компании», которую с портом связывает общая инфраструктура.

Демин добавил, что в настоящее время российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) выходят из периода реконструкции, поэтому на рынок будет дополнительно поставлено около 40 млн т дизельного топлива, а перед «Траснефтью» стоит задача обеспечить транспортировку этих объемов.

Согласно информации СПАРК, 74% «Усть-Луга Ойл» принадлежит московской компании «Толинг», еще 26% — кипрской Capefar Limited. В «Транснефти» не стали уточнять агентству, у кого монополия планирует купить долю в торговом порту.