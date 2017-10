Владелец «ВымпелКома» продал «дочку» в Лаосе

Veon Ltd., владеющий «ВымпелКомом» (оказывает услуги сотовой связи под брендом «Билайн») договорился о продаже 78% акций VimpelCom Lao Co. Ltd правительству Лаоса. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

За пакет власти республики заплатят $22 млн. После сделки они станут владельцами 100% VimpelCom Lao. Сделка будет закрыта после получения соответствующих разрешений от регулятора.

Veon (до марта 2017 года компания называлась VimpelCom Ltd.) вышел на рынок Лаоса в 2011 году, выкупив 78% местного сотового оператора у Millicom International Cellular S.A. Сумма сделки составила около $65 млн, еще примерно $23 млн Vimpelcom должен был направить на погашение долга компании. На тот момент лаосский оператор обслуживал более 500 тыс. клиентов. Информация о том, что Veon готов продать «дочку» в Лаосе впервые появилась в 2012 году. Как писала Financial Times, компания планирует продать ряд активов в Африке и Азии, чтобы сосредоточиться на основных растущих рынках.

На 30 июня VimpelCom Lao обслуживал 289 тыс. абонентов. Финансовые показатели не раскрываются. Общая абонентская база Veon превышает 235 млн клиентов.