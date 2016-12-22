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В ФАС прокомментировали письмо независимых продавцов бензина Путину
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В ФАС прокомментировали письмо независимых продавцов бензина Путину
Экономика, 15:05
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В ФАС прокомментировали письмо независимых продавцов бензина Путину

В ФАС прокомментировали обращение продавцов топлива к президенту Владимиру Путину, в котором Российская таможенная служба (РТС) попросила «навести порядок» на оптовым рынке в ценообразовании. О том, что в службе внимательно следят за ситуацией и ведут переговоры с нефтяными компаниями, РБК рассказал руководитель ФАС Игорь Артемьев.

«Мы направили письма в нефтяные компании с запросом об увеличении ими предложения нефтепродуктов на бирже <...> С самого начала мы предлагали продавать на бирже в совокупности не менее 15% от уровня производства нефтепродуктов в стране. Сейчас это не менее 10%», — пояснил глава ФАС. По его мнению, с развитием биржевой торговли эту норму необходимо увеличивать, чтобы не зависеть от монополий, которые «вымогают деньги», устанавливая take or pay.

Артемьев также посоветовал «взбодрить» Минэнерго, которое не идет навстречу инициативе ФАС по изменению Совместного приказа в сторону увеличения до 15% минимального предложения нефтепродуктов на бирже. «Сейчас компании законтрактованы, но когда они не будут законтрактованы, через год — через два, мы за то, чтобы большее количество нефтепродуктов и газа продавалось через биржу», — сказал он.

Свое обращение Российский топливный союз (РТС) направил Путину 25 октября. По их словам, на стоимость оптовой продажи нефтепродуктов сейчас влияет большое число факторов, а сам рынок они назвали олигопольным. Продавцы обратили внимание президента и на то, что рост стоимости оптовых цен на топливо иногда превышает рост цен на розничном рынке. Это, по мнению РТС, происходит потому, что ФАС не справляется с ситуацией и жестко регулирует лишь розничные цены, рост которых не превышает уровень инфляции.

«На оптовом рынке нефтепродуктов нефтяные компании задирают цены как хотят, используя такие инструменты, как объем производства, продажи собственным сбытам, для влияния на биржевые цены на топливо. И ФАС ничего с этим сделать не может», — сетовал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

25 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал РБК, что письмо от РТС пока не получено.

Федеральная антимонопольная служба ранее уже обращала внимание на сложившуюся ситуацию на рынке дизельного топлива. ФАС уже обращалась к нефтяным компаниям с просьбой определиться с мерами по увеличению производства дизтоплива и наращиванию его продаж.

Теги: ФАС , бензин , топливо
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