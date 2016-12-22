Mail.Ru Group в третий раз за год повысила прогноз по выручке

Mail.Ru Group в третий раз повысила прогноз по финансовым результатам за 2017 год. Компания ожидает, что по итогам года ее выручка увеличится на 30–31% по сравнению с показателем 2016 года и составит 55,6–56 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении Mail.Ru Group.
В конце прошлого года Mail.Ru Group прогнозировала, что ее выручка в 2017 году вырастет на 16–19%. В первом квартале этого года компания заявляла, что темп составит 17–21%. Во втором квартале Mail.Ru вновь обновила прогноз до 52,6–53,9%.
Также компания повысила прогноз по показателю EBITDA: Mail.Ru Group ожидает, что он составит 20,5 млрд руб., а не 20 млрд руб., как называлось ранее. «В 2017 году мы продолжим активно инвестировать в наши новые продукты в значительном объеме, так как мы видим в них существенный потенциал. Мы ожидаем, что в 2017 году они не внесут вклада в показатель EBITDA. Также мы по-прежнему полагаем, что «Юла» и BeepCar не внесут значимого вклада в формирование выручки в 2017 году и мы намерены инвестировать большую часть сверхплановой выручки в новые продукты», — отмечается в сообщении Mail.Ru Group.
По итогам третьего квартала 2017 года выручка компании выросла на 39,1% по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год, до 13,58 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 1,1%, до 4,26 млрд руб. При этом чистая прибыль холдинга уменьшилась на 0,5% и составила 2,9 млрд руб. Представитель Mail.Ru Group пояснил РБК, что 2017 год является периодом инвестиций в новые продукты, в связи с чем чистая прибыль осталась практически неизменной.
Основным источником дохода Mail.Ru Group стала реклама. Выручка от нее выросла на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,8 млрд руб. В частности, самые высокие темпы роста показывала выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей (Mail.Ru Group владеет «ВКонтакте» и «Одноклассниками»), в том числе от видеорекламы.
Выручка «ВКонтакте» увеличилась на 60,3%, до 3,4 млрд руб. Выручка от многопользовательских онлайн-игр (MMO) выросла на 82,8%, до 4,39 млрд руб.