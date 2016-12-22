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Назарбаев подписал указ о переходе с кириллицы на латиницу к 2025 году
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Назарбаев подписал указ о переходе с кириллицы на латиницу к 2025 году
Политика, 06:01
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Назарбаев подписал указ о переходе с кириллицы на латиницу к 2025 году

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о начале мероприятий по «поэтапному» переводу казахского языка с кириллицы на латиницу до 2025 года. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте главы государства.

Согласно тексту указа, президент Казахстана поручил правительству страны образовать Национальную комиссию по переводу казахского языка на латинскую графику «поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года». «Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Кроме того, следует из сообщения, проект нового казахского алфавита готов. Глава государств поручил утвердить его.

О намерении перевести к 2025 году казахский язык с кириллицы на латиницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в апреле. Обязательному переводу будут подлежать книги, документы и периодические издания. Тогда же глава государства поручил разработать к концу 2017 года график мероприятий по реализации языковой реформы. К подготовке учебно-методических материалов и специалистов, по мнению президента, следует приступить с 2018 года.

Впервые идея перевести казахский язык с кириллицы на латиницу была озвучена в 2012 году. Тогда датой перехода на новое письмо был также назван 2025 год.

Казахский язык изначально был основан, согласно постановлению ЦИК Казахской ССР от 1929 года, на латинской графике. Переход на кириллицу перешел в 1940 году. До этого, с Х по ХХ век, казахи пользовались арабским письмом. Сейчас латинский алфавит используют казахские диаспоры за рубежом.
 

Теги: Казахстан , Нурсултан Назарбаев , кириллица , латиница , языковая реформа
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