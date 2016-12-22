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Трамп объявил ЧС в здравоохранении из-за распространения опиатов
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Трамп объявил ЧС в здравоохранении из-за распространения опиатов
Общество, 02:12
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Трамп объявил ЧС в здравоохранении из-за распространения опиатов

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в здравоохранении из-за распространения опиатов. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По словам главы государства, чтобы положить конец «опиатной эпидемии» потребуется «решительность всей нации». «Я официально объявляю кризис с опиатами чрезвычайным положением в сфере здравоохранения», — сказал Трамп на выступлении в Белом доме.

Данная декларация позволит направить на решение проблемы дополнительные средства Министерства здравоохранения США и поощрить штаты, которые уже борются с проблемой наркотической зависимости, в особенности в сельских районах.

По словам американского президента, кризис с опиатами является «национальным позором и человеческой трагедией». Президент призвал остановить поток героина из Мексики и фентанила (сильный опиодный анальгетик) из Китая. В частности, экспорт фентанила Трамп считает причиной сотен смертей в США. Он объявил, что поднимет вопрос экспорта этого опиода в США на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент США настоял на осторожном лечении наркотической зависимости и сокращении использовании подобных веществ молодежью. Он заявил, что видит один из путей решения проблемы в информационной кампании национального масштаба, оповещающей о вреде наркотиков.

Трамп пригрозил преследованиями тем компаниям, которые производят и распространяют некоторые опиоиды оптом. «Мы начнем судебные разбирательства против людей и компаний, которые наносят ущерб нашему обществу», — сказал он.

О намерении президента США Дональда Трампа ввести в течение недели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения наркотиков стало известно 26 октября. До этого глава государства озвучивал подобную идею в августе во время выступления в Нью-Джерси. Тогдашний глава Минздрава США Том Прайс заявил, что подобная мера сможет «развязать руки» — избежать ряда законодательных ограничений для борьбы с наркоманией.

По данным созданной Трампом комиссии по борьбе с «опиоидным кризисом», с 1999 по 2015 год в США от передозировки опиоидами погибли 560 тыс. человек. Значительную часть смертей вызвали разрешенные для получения по рецептам препараты, в частности, перкосет (оксикодон) и оксиконтин.

Теги: здравоохранение , ЧС , Дональд Трамп , опиаты
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