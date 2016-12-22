В Москве при пожаре на складе пострадал один человек
Общество, 21:25
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В Москве при пожаре на складе пострадал один человек
На юге Москвы в результате пожара на складе пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте столичного управление МЧС.
Как отмечается в сообщении, пожар произошел в четырехэтажном складском здании, которое находится на Электролитном проезде. Площадь возгорания составила 500 кв. м. В МЧС отметили, что пожар потушен.
Источники в экстренных службах сообщили ТАСС, что пострадавший был госпитализирован. Как рассказали «Вечерней Москве» в столичном управлении МЧС, в тушении возгорания принимали участие 18 единиц противопожарной техники и 66 человек. В ведомстве отметили, что пожару не была присвоена никакая степень сложности.