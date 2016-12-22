Цена барреля нефти Brent впервые за месяц выросла до $59

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года составила $59,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Такой показатель зафиксирован на​ 20:51 мск. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $59 за баррель ровно месяц назад — 26 сентября 2017 года. В предыдущий торговый день, 25 октября, стоимость барреля достигала отметки $58,44.

В ходе торгов на Московской бирже стоимость доллара опускалась 26 октября до 57,49 руб.





