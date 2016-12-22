В Калининграде из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт Храброво

В Калининграде аэропорт Храброво был эвакуирован после сообщения о минировании. Об этом сообщила РБК помощник генерального директора по связям с общественностью аэропорта Храброво Наталья Грицун.

«Звонок [о минировании аэропорта] поступил после 16:00 (17:00 мск. — РБК). Сразу же началась эвакуация. Сейчас службы проводят проверку здания», — отметила она.

Очевидец рассказал местному изданию «Калиниград.ru», что в аэропорт прибыли кинологи и взрывотехники.

С начала сентября по России прокатилась волна звонков о ложном минировании зданий. После сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы школы, торговые центры, административные здания, вокзалы и аэропорты. Сотрудники спецслужб после проверки зданий взрывных устройств не обнаружили. Как заявил в четверг, 26 октября, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, за шесть месяцев 2017 года за «телефонный терроризм» были осуждены 350 человек.



Глава ФСБ Александр Бортников в начале октября сообщал, что за ложными звонками о минировании стоят четыре россиянина, которые находятся за рубежом. По его словам, у них есть сообщники на территории России. Бортников не назвал имена подозреваемых. По факту ложных сообщений о минировании ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).