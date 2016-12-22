В Чечне отстранили командира расстрелявшего сослуживцев росгвардейца

Роман Курдюков — командир войсковой части №6791 Северо-Кавказского округа войск нацгвардии, где ранее старший лейтенант Марат Гаджиев расстрелял четверых сослуживцев, временно отстранен от исполнения обязанностей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ​Федеральной службы войск нацгвардии.

Курдюков отстранен на период проведения служебной проверки. «Он находится на территории 46 бригады оперативного назначения города Грозный», — сказано в сообщении.

В ведомстве не смогли уточнить процессуальный статус командира.

Ранее РБК со ссылкой на источник в ФСБ сообщал, что командир Роман Курдюков был задержан в среду вечером, 25 октября. Собеседники РБК рассказали, что командира части следователи увезли в наручниках, но не стали уточнять, в чем именно он подозревается.

В понедельник, 23 октября, старший лейтенант Марат Гаджиев на территории части открыл стрельбу в казарменном помещении — были убиты четверо военнослужащих, которые, как и Гаджиев, служили по контракту. Сам Гаджиев был застрелен в результате ответной стрельбы, которую открыли военнослужащие дежурного подразделения.

Следователи по факту убийства четверых военнослужащих возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц).

Как поясняли РБК источники в Росгвардии, напряженную ситуацию в части создал сам командир Курдюков. «Устроил невыносимые условия службы. Доходило до угрозы увольнения за лежание на койке», — рассказывал собеседник. По его словам, за три недели до стрельбы в части был поднят бунт «против беспредела».

Один из бывших сослуживцев задержанного в разговоре с РБК отметил, что Курдюков нарушал права подчиненных еще в 2012 году, будучи командиром первого батальона особого назначения в в/ч №6779. Так, Курдюков мог запретить спать в обеденное время на кроватях, из-за чего бойцы были вынуждены ложиться на полу.

При этом директор Росгвардии Виктор Золотов полагает, что причиной трагедии стала ссора стрелявшего с женой. ​«Данный товарищ ушел в бытовую плоскость», — резюмировал Золотов.