Патрушев назвал число осужденных за «телефонный терроризм» в 2017 году

За первую половину 2017 года в России за телефонный терроризм осудили 350 человек. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, передает «РИА Новости».

По его словам, продолжается работа по установлению личностей тех, кто стоит за ложными звонками о минировании. Патрушев подчеркнул, что «телефонные террористы» будут наказаны.

Анонимные звонки о минировании здании приобрели в России массовый характер с 10 сентября. В российских городах из-за угрозы взрыва были эвакуированы аэропорты, торговые центры, школы, административные и другие здания. После проверки зданий взрывных устройств обнаружено не было.

В октябре глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что сотрудники правоохранительных органов установили причастных к «телефонному терроризму». По его словам, за ложными сообщениями о минировании стоят четыре россиянина, которые находятся за границей. Бортников отметил, что у них есть пособники в России.

По факту произошедшего ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). По этой статье, в том числе, предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб., арест на срок от трех до шести месяцев или лишение свободы до трех лет. В случае, если «телефонный террорист» нанес крупный ущерб, сумма штрафа может составить до 1 млн руб. Также нарушитель может быть лишен свободы на срок до пяти лет.