Путин призвал повысить безопасность критической инфраструктуры Рунета

Президент Владимир Путин заявил о необходимости повысить безопасность российского сегмента интернета, при этом не создавая барьеров для законопослушных пользователей. Об этом Путин сообщил в ходе заседания Совета безопасности, передает ТАСС.

«Подчеркну: речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации», — добавил президент.

В том числе Путин предложил создать госсистему обнаружения и ликвидации последствий кибератак на информационные системы и призвал к импортозамещению иностранных программ и телекоммуникационного оборудования.

На совещании российский лидер также выступил с инициативой усилить персональную ответственность чиновников за кибербезопасность.

Ранее устойчивость инфраструктуры Рунета предлагало регулировать Минкомсвязи. В ведомстве предложили определить критическую инфраструктуру Рунета и ее основные элементы — в том числе точки обмена трафиком, национальные домены (.ru и.рф), IP-адреса и др. Минкомсвязи таким образом инициировало обеспечить «целостность и устойчивость» функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС «Интернет»).

Операторы связи, согласно инициативе, должны будут предоставлять в эту систему информацию о своей критической инфраструктуре. Финансировать регулирование планируется из бюджетных средств страны. В Минфине уже дали отрицательный отзыв на законопроект Минкомсвязи из-за отсутствия информации о расходах на его реализацию.

Кроме того, для стимулирования устойчивости инфраструктуры Рунета предлагалось «национализировать» сеть, введя ограничение на иностранное владение в точках обмена трафика. Эксперты раскритиковали такую инициативу Минфина, приведя в пример КНДР: подобные ограничения приведут к удлинению маршрутов трафика и невозможности получить весь трафик в точке обмена. Кроме того, это поставит барьеры для развития цифровой экономики в России, утверждают эксперты.