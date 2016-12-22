Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,03 57,53 EUR Нал. 68,50 67,93 USD Бирж. 57,69 -0,06 EUR Бирж. 68,15 -0,08 USD ЦБ. 57,76 +0,15 EUR ЦБ. 68,29 +0,52 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5749,65 +4,31 ММВБ 2043,09 -0,31% РТС 1115,88 -0,20% Brent 58,44 +0,00% DJIA 23329,46 -0,48% Nasdaq 6563,89 -0,52% FTSE 7473,13 +0,35%
С аллеи Космонавтики на ВДНХ украли «орбиты планет» на 5,5 млн руб.
Лента новостей
Следователь допросил раненую ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр 13:21, Общество «Росатом» предложит нефтяникам вместе построить ледокол «Лидер» 13:21, Бизнес «Роснефть» одобрила заимствования на 1 трлн руб. 13:19, Бизнес В Кремле заявили об отсутствии планов усилить меры защиты журналистов 13:15, Политика Следователи назвали версии взрыва в Киеве 13:10, Общество Тренер московского «Арарата» уволился после серии из семи побед 13:06, Спорт В бухгалтерии театра Джигарханяна начался обыск 13:03, Общество Песков рассказал об уничтожении воюющих на стороне ИГ россиян 12:59, Политика В Кремле назвали обвинения России в покушении на Мосийчука русофобией 12:55, Политика ФАС одобрила объединение в России бизнесов AB InBev и Efes 12:49, Бизнес Единороссы обсудят проект федерального бюджета c регионами 12:47, Политика Пострадавшая при наезде Lexus на толпу в Харькове умерла в больнице 12:40, Общество Минтруд предложил снизить квоту на иностранных работников на 20% 12:31, Экономика Родители Жанны Фриске подали в суд на «Русфонд» 12:22, Общество Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшего при взрыве в Киеве депутата 12:08, Общество 17 главных новинок мотор-шоу в Токио 12:08, Авто  Глава Самары ушел в отставку после требования прокуратуры снять его 12:07, Политика Генпрокуратура закрыла дело против гражданской жены Захарченко 12:02, Общество В Госдуме поддержали блокировку сайтов нежелательных организаций без суда 12:00, Политика Главред турецкого Forbes опроверг продажу издания бизнесменам из России 11:59, Технологии и медиа «Зеленая» жизнь: какие экологические инициативы полезны для бизнеса 11:57, Партнерский материал Полиция заподозрила нападавших в Ессентуках в причастности к ОПГ 11:56, Общество «Коммерсантъ» сообщил о предложении ФАС вернуть РЖД резервные вагоны 11:51, Экономика Фирма с Бермуд заявила клиентам о возможном повторении «панамского досье» 11:40, Бизнес Петр Орджоникидзе: «Российский рынок удобрений будет в тренде мирового» 11:36, Партнерский материал IKEA извинилась перед китайцами за ролик про одинокую девушку 11:34, Бизнес
С аллеи Космонавтики на ВДНХ украли «орбиты планет» на 5,5 млн руб.
Общество, 13:23
0
С аллеи Космонавтики на ВДНХ украли «орбиты планет» на 5,5 млн руб.

В Москве завели уголовное дело по факту кражи металлических конструкций монумента с планетами Солнечной системы на аллее Космонавтики, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Заявление об «отсутствии элементов орбит от декоративных металлоконструкций в виде планет» на аллее Космонавтики по адресу Проспект Мира, владение 111, поступило в МВД 11 октября в семь часов вечера.

«По мнению заявителей, отсутствие этих элементов является следствием кражи», — уточнили в пресс-службе.

В ходе инвентаризации был оценен материальный ущерб, который составил более 5,5 млн руб. Заключение с суммой причиненного ущерба было получено 25 октября, сообщили в ведомстве.

​Правоохранительные органы Останкинского района возбудили уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Осужденным по этой статье может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период до пяти лет.

«Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, которые направлены на розыск и задержание неизвестного злоумышленника», — пояснили в пресс-службе.

О том, что монумент с планетами Солнечной системы был поврежден, стало известно 14 октября. Украденные части металлической конструкции выполнены из латуни.

Теги: Москва , кража , ВДНХ , Солнечная система , планеты , монумент
Главное
Генпрокуратура закрыла дело против гражданской жены Захарченко Общество
Материалы по теме
На ВДНХ вандалы повредили монумент с планетами Солнечной системы Общество
Москва потратит на реставрацию фонтанов ВДНХ 3,3 млрд руб. Политика
Барельефы полувековой давности обнаружили при реставрации ВДНХ в Москве Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку