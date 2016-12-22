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В Новосибирске эвакуировали аэропорт после звонка о минировании
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В Новосибирске эвакуировали аэропорт после звонка о минировании
Общество, 10:21
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В Новосибирске эвакуировали аэропорт после звонка о минировании

Новосибирский аэропорт Толмачево эвакуировали после анонимного звонка о заложенной бомбе, сообщили РБК в пресс-центре управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

«В аэропорту сотрудники МВД проводят проверку сообщения, — добавил представитель пресс-центра. — Два часа назад в представительство одной из авиакомпаний в аэропорту Толмачево поступил анонимный звонок о минировании. Пассажиры и работники были эвакуированы», — рассказал он.

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Фотогалерея

Аэропорт Толмачево в Новосибирске также эвакуировали после анонимных сообщений об угрозе взрыва в конце сентября. В тот же день в городе эвакуировали несколько торговых центров, вуз и школу. В результате проверки взрывные устройства нигде не обнаружили.

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​Многочисленные анонимные сообщения о минировании аэропортов, торговых центров, школ, кинотеатров, вузов и других зданий в сотнях российских городов продолжаются с 10 сентября. ​За этот период были эвакуированы десятки тысяч людей, все сообщения оказались ложными. По факту ложных сообщений о минировании ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

В начале октября глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что спецслужбы установили четырех подозреваемых. По информации службы, сообщения в полицию о заложенных взрывных устройствах поступают от четверых россиян, которые в настоящий момент находятся за границей.

Теги: аэропорт , Новосибирск , Толмачево , минирование
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