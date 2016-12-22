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Трамп назвал «позорным» финансирование Клинтон сбора досье на него
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Трамп назвал «позорным» финансирование Клинтон сбора досье на него
Политика, 09:38
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Трамп назвал «позорным» финансирование Клинтон сбора досье на него

Президент США Дональд Трамп назвал «позорным» помощь штаба экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократический партии в финансировании расследования, результатом которого стала публикация досье о предполагаемых связях Трампа с Россией. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox Business.

«Не забывайте, что Хиллари Клинтон отрицала это. Я был поражен тем, что они заплатили около $6 млн», — добавил он. Трамп подчеркнул, что новости о его «сговоре с Россией» фальшивые. «Я называю это фейковыми новостями. Это позорно», — сказал он.

О том, что штаб Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии помогли с финансированием расследования в отношении Дональда Трампа, 25 октября сообщал The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, первоначально расследование спонсировал неизвестный республиканец. Расследование проводила вашингтонская фирма Fusion GPS. После того как на расследование перестали выделять деньги, адвокат Марк Элиас поддержал Fusion GPS, чтобы работа была продолжена. Компания, в свою очередь, обратилась к экс-сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу, который и написал доклад.

Адвокат и его компания Perkins Coie обратились за помощью к Fusion GPS весной прошлого года от лица кампании Клинтон и Национального комитета, отмечала The Washington Post. Они, по данным издания, спонсировали Fusion GPS через фирму Элиаса до конца октября 2016 года. По словам собеседников газеты, Клинтон и Нацкомитет делили выплаты Fusion GPS поровну.

Досье на Трампа опубликовало издание BuzzFeed в январе 2017 года. Издание отмечало, что данные проверить не удалось. В досье утверждается, что у Кремля есть компромат на Трампа, а также подробно рассказывается о прослушке номера его отеля, когда он приезжал в Москву. Сам Трамп назвал компромат «фальшивкой», а в Кремле опровергали его наличие.

В воскресенье, 22 октября, американский президент призвал Министерство юстиций США и ФБР «немедленно опубликовать данные о том, кто заплатил за досье».

Теги: Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , досье
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