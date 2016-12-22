Пентагон прокомментировал поставки российского оружия на Филиппины

Отправка партии российского вооружения на Филиппины в рамках поддержки борьбы с исламистами не беспокоит США, заявил глава пентагона Джеймс Мэттис во время общения с журналистами. Стенограмму беседы опубликовала пресс-служба американского военного ведомства.

Общение Мэттиса с журналистами прошло во время полета министра в Таиланд. Один из журналистов обратился к нему с просьбой прокомментировать поставку оружия из России и Китая на Филиппины. Глава Пентагона отметил, что осведомлен об этом, однако не считает, что этот вопрос имеет особое значение.

«Я не придаю этому особого значения. Я знаю, что несколько грузовиков были переданы для того, чтобы помочь стране в борьбе с террористами. Я не придаю этому большого значения. Это суверенное решение Филиппин», — заявил он.

Передача вооружения и военной техники Филиппинам прошла накануне. В ней приняли участие президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу. Груз был доставлен из России с помощью большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев».

Вооружение было предоставлено филиппинской армии для поддержке ее усилий в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России организация), боевики которого этой весной захватили город Марави на юге страны. 17 октября Дутерте объявил об освобождении города. Жертвами боев в провинции Минданао стали не менее тысячи человек, порядка 400 тыс. человек стали беженцами.