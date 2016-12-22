СМИ узнали об эвакуации семи кинотеатров в Москве из-за угрозы взрыва

В Москве после анонимных звонков с сообщениями о бомбе были эвакуированы семь кинотеатров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После проверки информация о минировании не подтвердилась.

«Эвакуированы семь кинотеатров на улицах Богданова, Мартыновской, Юных Ленинцев, Васильевской, Люблинской, Зубовском бульваре, Варшавском шоссе», — рассказал источник.

В столичном управлении МВД подтвердили факт проверок в кинотеатрах, подчеркнув, что все угрозы оказались ложными. Полиция устанавливает личность телефонного террориста.

Массовые звонки с ложными сообщениями о минировании различных объектов продолжаются в России с сентября. В начале октября глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили четырех подозреваемых, которые звонили в полицию и сообщали о заложенных взрывных устройствах. Ими оказались четверо российских граждан, которые в настоящий момент находятся за границей.

В Москве из-за анонимных звонков 22 октября была проведена массовая эвакуация из ТЦ «Европейский». До этого, 20 октября, появились сообщения о «минировании» главного здания МГУ на Воробьевых горах.