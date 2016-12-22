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Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы
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Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы
Общество, 22:18
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Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы

Владельцев автомобилей, купленных в рамках социальных программ Минпромторга «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», освободят от уплаты налога на доход со льготы, которая предоставляется государствам в рамках этих программ . Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Как заявляют в Минпромторге, ведомство инициировало изменения в ст. 217 Налогового кодекса, которые позволят избежать налогообложения физических лиц в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В ведомстве добавили, что эти изменения согласованы с Минфином и «должны быть приняты при рассмотрении очередных изменений Налогового кодекса Российской Федерации в Государственной Думе».

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В министерстве добавили, что банки-участники этих программ предоставят в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию о договорах до 1 апреля 2018 года.

Как подчеркнули в министерстве, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» оказались востребованы молодыми семьями и многие из них «воспользовались выгодными условиями для покупки нового российского автомобиля». Так, к 15 октября, по данным Минпромторга, по программе «Семейный автомобиль» продано 30 тыс. автомобилей, а по программе «Первый автомобиль» — 24 тыс. машин. Поэтому, сообщили в ведомстве, данные программы в 2017 году будут выполнены досрочно. В 2018 году каждый из банков-участников программы «определит индивидуально» их даты завершения. В Минпромторге заверяют, что с начала 2018 года действие программ возобновится.

В июле 2017 года правительство внесло изменения в порядок кредитования по льготным программам покупки автомобилей. Отныне россияне могут получить скидку в 10% от стоимости машины, включенной в программу «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

В целом за первое полугодие 2017 года продажи автомобилей в России увеличились на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В конце октября стало известно, концерн АвтоВАЗ впервые за пять лет вышел на операционную прибыль — 1,9 млрд руб. В компании заявили, что это произошло благодаря программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Рост продаж показали автомобили марки Lada, которые предлагаются в рамках названных правительственных соцпрограмм.

Теги: автомобили , Минпромторг , Налог , социальные программы , "Семейный автомобиль" , "Первый автомобиль" ...
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