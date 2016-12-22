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Экс-председателя Нацбанка Абхазии арестовали из-за хищения денег у Этуша
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Экс-председателя Нацбанка Абхазии арестовали из-за хищения денег у Этуша
Общество, 16:17
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Экс-председателя Нацбанка Абхазии арестовали из-за хищения денег у Этуша

Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, который подозревается в хищении денег у народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Барганджия будет находиться под арестом до 18 декабря.

Ранее 25 октября он был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в следственный изолятор на Петровке, 38, рассказал адвокат артиста Михаил Иоффе.

Несколькими днями ранее Иоффе заявил, что семья Этуша заподозрила экс-главу Нацбанка Абхазии в хищении. «Даур Барганджия — это единственный человек, который получил денежные средства и по различным мотивам уклоняется от возврата. Пусть следственные органы разбираются с ним», — заявлял адвокат.

19 октября Следственный комитет России возбудил против подозреваемого 59-летнего мужчины уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

О том, что Владимир Этуш в 2013 году передал $530 тыс. и €235 тыс. (по курсу 2013 года это более 28 млн руб.) Дауру Барганджии, 19 октября написало «Первое антикоррупционное СМИ». Актера с подозреваемым связывали дружеские отношения. Барганджия обещал вложить сбережения Этуша в швейцарский банк, где, по его словам, он имел связи. Когда семья Этуша попросила Барганджию вернуть деньги, он отказался это делать.

Теги: Хищение , Владимир Этуш , Нацбанк Абхазии
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