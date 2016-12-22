В Кремле не увидели причин праздновать столетие Октябрьской революции

В Кремле не планируют проводить мероприятия в честь столетия Октябрьской революции 1917 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости». На уточняющий вопрос, предполагалось ли так с самого начала, он ответил: «Никто ни от чего не отказывался».

«А в связи с чем это нужно праздновать, объясните мне. Не совсем понимаю вопроса», — сказал Песков.

Газета Financial Times писала, что президент Владимир Путин 7 ноября не будет принимать участия в мероприятиях к столетию революции, организатором которых выступит партия КПРФ. Вечером, по данным газеты, состоится прием в «невзрачном» отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр» на Ленинградском проспекте.

Financial Times пишет о нехарактерном «дистанцировании» Путина от «знаменательного исторического юбилея», поскольку за время его правления история стала «еще более важным идеологическим инструментов укрепления национального единства и мобилизации общественной поддержки».