Суд в Киеве решил сменить адвоката Януковича по делу о госизмене

Оболонский районный суд Киева отстранил от исполнения обязанностей государственного адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Максима Герасько по делу о госизмене, сообщает телеканал «112 Украина». Одной из причин стало то, что адвокат не успел ознакомиться с материалами дела.

«Суд постановил освободить защитника Герасько в связи с фактическим невыполнением возложенных на него обязанностей по защите обвиняемого Виктора Януковича», — сказал судья Владислав Девятко.

Кроме того, суд запросит нового государственного защитника для Януковича в Киевском региональном центре бесплатной правовой помощи.

Герасько заявил, что суд лишил его возможности надлежащим образом подготовиться к делу и защищать бывшего украинского президента. «Я выполнял свои профессиональные обязанности согласно присяге адвоката, как того требует закон. Все мои предшественники, учитывая и платных адвокатов, тоже выполняли свои обязанности согласно законам, однако никто не устраивает суд, потому что здесь хотят видеть статиста», — считает Герасько.

Он согласился с позицией Януковича о том, что «это несправедливый суд». «Никакого доказательства нет по делу, данное дело не имеет никакой перспективы в будущем, и любое решение будет отменено, поскольку оно незаконное», — заявил Герасько.

Прокурор Руслан Кравченко заявил, что защита Януковича затягивает судебный процесс.

Герасько в начале октября прибыл в Ростов-на-Дону, где с 2014 года скрывается Янукович, сообщала газета «Украинская правда». Адвокат не застал бывшего президента по адресу, который ему предоставили, хотя приходил к дому дважды, 9 и 11 октября. Герасько просил Оболонский суд перенести из-за этого заседания по делу, но суд отказал в этом.

В ноябре 2016 года Януковича обвинили в госизмене. Бывший президент отказался участвовать в процессе, назвав его «чистой воды профанацией». Суд решил рассматривать дело заочно. Янукович также отозвал своих защитников из судебного процесса. После этого ему был назначен государственный адвокат.