Минсельхоз опроверг сообщения о возможном дефиците хлеба в Петербурге

Проблем с доставкой зерна в Санкт-Петербург и в другие регионы России нет, сообщили в Минсельхозе агентству «РИА Новости». В министерстве подчеркнули, что «внимательно следят» за процессом ​железнодорожных поставок зерна в российские регионы и «не видят проблем».

«Минсельхоз мониторит распределение вагонов для перевозки зерна, и их хватит как для внутренних нужд, так и для экспорта», — сказал представитель Минсельхоза.

Ранее о том, что мукомольные предприятия Санкт-Петербурга столкнулись с нехваткой вагонов для транспортировки зерна и опасаются срыва сроков поставок, роста его стоимости и даже остановки производства, сообщила газета «Коммерсантъ». По данным издания, такая информация содержится в письме мэра Петербурга Георгия Полтавченко, адресованному вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Причиной нехватки вагонов, как писал Полтавченко, стал активный экспорт зерна по железной дороге из Оренбургской, Саратовской, Самарской, Новосибирской и Омской областей, которые являются важными поставщиками зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга.

С нехваткой вагонов, по данным газеты, со сложностями уже столкнулись Петербургский мельничный комбинат и Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова, входящие в «Аладушкин Групп» Александра Аладушкина, а также госпредприятие «Продовольственный фонд».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли президенту о потенциальном дефиците зерна в Петербурге, заявил, что в Кремле «видели сообщение в СМИ, но не обладают информацией по этому вопросу», передавал корреспондент РБК.