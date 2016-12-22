Совфед прекратил полномочия уходящего в «Единую Россию» сенатора

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от законодательного собрания Псковской области Александра Борисова, сообщает корреспондент РБК.

Сенатор рассказал РБК, что покидает свой пост ради назначения в «Единую Россию», но не подтвердил, что возглавит ЦИК партии, заявив, что говорить об этом «пока ещё рано». Его полномочия истекали в сентябре 2021 года.

По данным источника РБК в руководстве партии, Борисова рекомендовали назначить на пост главы Центрального исполнительного комитета (ЦИК) «Единой России». Эту информацию подтвердил РБК другой источник в партии.

По словам собеседника агентства, на место Борисова придет экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак. Его назначили исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России» 12 октября. В 2009 году Турчак перешел из сенаторов в губернаторы Псковской области. Его место занял Борисов. В апреле 2013 года Борисов стал заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. В октябре 2016 года он вновь получил сенаторские полномочия.