Экс-председателя Нацбанка Абхазии задержали за хищение денег у Этуша

Экс-председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия задержан по подозрению в хищении денег у народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом РБК рассказал адвокат артиста Михаил Иоффе.

«Следователь Следственного отдела по Тверскому району сообщил в устной форме, что Барганджию задержали в качестве подозреваемого, официальных документов пока не получали», — сообщил адвокат. По его словам, подозреваемый находится в следственном изоляторе на Петровке, 38. Мера пресечения пока не избиралась.

Иоффе 20 октября сообщал РБК, что семья Этуша подозревала Барганджию в хищении денег. «Даур Барганджия — это единственный человек, который получил денежные средства и по различным мотивам уклоняется от возврата. Пусть следственные органы разбираются с ним», — заявлял адвокат. В тот же день Следственный комитет России возбудил против подозреваемого 59-летнего мужчины уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).