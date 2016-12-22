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Экс-председателя Нацбанка Абхазии задержали за хищение денег у Этуша
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Экс-председателя Нацбанка Абхазии задержали за хищение денег у Этуша
Общество, 10:25
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Экс-председателя Нацбанка Абхазии задержали за хищение денег у Этуша

Экс-председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия задержан по подозрению в хищении денег у народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом РБК рассказал адвокат артиста Михаил Иоффе.

«Следователь Следственного отдела по Тверскому району сообщил в устной форме, что Барганджию задержали в качестве подозреваемого, официальных документов пока не получали», — сообщил адвокат. По его словам, подозреваемый находится в следственном изоляторе на Петровке, 38. Мера пресечения пока не избиралась.

Иоффе 20 октября сообщал РБК, что семья Этуша подозревала Барганджию в хищении денег. «Даур Барганджия — это единственный человек, который получил денежные средства и по различным мотивам уклоняется от возврата. Пусть следственные органы разбираются с ним», — заявлял адвокат. В тот же день Следственный комитет России возбудил против подозреваемого 59-летнего мужчины уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В середине октября стало известно, что Этуш передал Барганджии 28 млн руб. в 2013 году ($530 тыс. и €235 тыс. по курсу 2013 года). Об этом сообщало «Первое антикоррупционное СМИ». Издание уточняло, что Этуш был давним другом экс-председателя Нацбанка Абхазии. Барганджия пообещал вложить средства артиста в банк в Швейцарии. По его словам, для этого у него были связи, оставшиеся после работы менеджером в Альфа-банке и советником в КБ «Лесбанк». Позднее Барганджия отказался возвращать семье Этуша деньги.
Теги: мошенничество , Владимир Этуш , Даур Барганджия
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